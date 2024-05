Le Parlement danois votera la semaine prochaine sur la reconnaissance d'un Etat palestinien

A la suite à la décision de la Norvège, de l'Irlande et de l'Espagne de reconnaître la Palestine en tant qu'État, le parlement danois votera mardi sur une proposition appelant à la reconnaissance de l'État palestinien, ont rapporté les médias officiels.



Selon la chaîne danoise de radiodiffusion, la porte-parole pour les affaires étrangères de l'opposition Alliance Rouge-Vert, Trine Pertou Mach a déclaré : "Les partis au gouvernement auront également la possibilité de voter en faveur de ce projet lors du vote qui aura lieu de la semaine prochaine. Nous exhortons le gouvernement à changer de position et à suivre la Norvège et les autres pays européens".



La proposition a été présentée par l'Alliance Rouge-Vert, les sociaux-libéraux, l'Alternative et le Parti populaire socialiste.



Le gouvernement danois a clairement fait savoir qu’il ne soutiendrait pas la résolution, comme l’a déclaré le ministre des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen : "Pour être un État, vous devez avoir un territoire que vous contrôlez et des autorités qui peuvent le contrôler. Et ce n’est pas exactement la situation actuelle."



"À l'heure actuelle, nous avons un Hamas à Gaza qui ne veut pas d'une solution à deux États. Nous avons un gouvernement en Israël qui ne semble pas non plus avoir beaucoup d'appétit pour une solution à deux États", a expliqué le ministre des Affaires étrangères.



Réagissant à l'évolution de la situation, la porte-parole de l'Alliance Rouge-Vert a déclaré que la seule voie vers une paix durable passe par la voie politique.



"Cela commence par la reconnaissance de la Palestine comme Etat indépendant, afin que les deux parties soient plus égales dans les négociations à venir", a-t-elle ajouté.



Comme le gouvernement a annoncé qu'il ne soutiendrait pas la proposition, il est pratiquement clair qu'il n'existe aucune majorité apparente au Parlement danois en faveur de la proposition.



La Norvège, l’Irlande et l’Espagne ont annoncé mercredi matin qu’elles reconnaîtraient la Palestine comme État à compter du 28 mai.



Les annonces des trois pays européens interviennent alors qu’Israël poursuit son offensive brutale sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat dans l’enclave assiégée.



La Palestine est déjà reconnue par huit pays européens : la Bulgarie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie, la Suède et l'administration chypriote grecque.



Plus de 35 700 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, et près de 80 000 autres blessés depuis octobre dernier.



Plus de sept mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza étaient en ruines au milieu d’un blocus paralysant l'accès à la nourriture, l'eau potable et les médicaments.



Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, qui lui a ordonné de veiller à ce que ses forces ne commettent pas d'actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir qu'une aide humanitaire soit fournie aux civils à Gaza.









AA