Le Premier ministre répond à Karim Wade : « tel père tel fils, il passe son temps à insulter le Président Macky »

Présent à la cérémonie d’investiture du candidat Macky Sall par Racine Sy, le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne a lancé des piques à Karim Wade et à son paternel et non moins ancien président de la République. Sans les nommer, il a donné des indications claires qui laissent croire qu’il parlait des Wade.