Le Président Diomaye FAYE rencontre le secteur privé demain

Après les salamalecs et les visites chez le voisinage, le chef de l’État reçoit le secteur privé demain. Une rencontre qui va dans le sens de trouver une solution à la cherté de la vie, par une baisse des denrées de première nécessité. Cette rencontre permettra également de mettre fin à l’inquiétude des commerçants qui hésitent à acheter des produits et vendre à perte à cause de la baisse annoncée.



Premier opposant élu dès le premier tour lors d’une élection présidentielle au Sénégal, avec 54,28% des voix, le Président Bassirou Diomaye Faye est attendu avec beaucoup d’espoir pour régler les problèmes des Sénégalais, notamment trouver une solution à la cherté de la vie par une baisse des prix des denrées de première nécessité.



Conscient des attentes des populations, qui étaient surexcitées suite à la rumeur sur la réduction du coût du pain, le chef de l’État semble être dans les dispositions de mettre en œuvre sa stratégie pour lutter contre la cherté de la vie. Selon nos informations, le successeur de Macky Sall reçoit le secteur privé demain mardi. Cette rencontre vise d’abord à rassurer les opérateurs économiques qui, depuis la prise de pouvoir du Président Diomaye, sont hantés par la baisse annoncée des prix. Ils hésitent même par ces temps qui courent à acheter de nouveaux produits, craignant que la baisse ne leur fasse perdre beaucoup d’argent. Mais le nouveau chef de l’État qui est dans une logique de privilégier le dialogue dans toutes ses actions a ainsi convié les organisations du secteur privé pour discuter de la baisse. Cette rencontre sera une occasion pour les parties prenantes d’aider le président de la République en étudiant avec lui les modalités et la faisabilité de la baisse des prix, tant attendue par les Sénégalais. La concertation vient à son heure car depuis la présidentielle, l’économie est en attente. Les commerçants ne savent pas pour le moment sur quel pied danser. Il faut souligner que le régime sortant avait tous les problèmes du monde pour faire appliquer la baisse des prix des denrées de première nécessité et la baisse du prix du loyer. D’ailleurs pour apporter une solution face à la détermination de certains commerçants qui passaient outre les décisions gouvernementales, l’ancien Président Macky Sall avait annoncé le recrutement de 1 000 volontaires pour procéder au contrôle des prix.



Avec la rencontre prévue demain, Bassirou Diomaye Faye abordera sans nul doute avec les invités sa promesse de mettre l’accent sur la nécessité de promouvoir le contenu local et de protéger les intérêts du secteur privé national. Cette orientation stratégique, selon le gouvernement, vise non seulement à stimuler l’entrepreneuriat local mais aussi à assurer une distribution équitable des retombées économiques. Dans son discours du 03 avril dernier, il avait réitéré son appel à l’investissement dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage, qui traduit une volonté de renforcer la souveraineté alimentaire du pays.



