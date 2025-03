Le SYNAPS dénonce les conditions de détention des pêcheurs de Saint-Louis arrêtés en Mauritanie

Moustapha Dieng, le secrétaire général du Syndicat National Autonome des Pêcheurs du Sénégal (SYNAPS) a dénoncé hier mardi les conditions de détention des pêcheurs saint-louisiens arrêtés à Nouakchott. S'exprimait lors de l’édition de 12h sur la RFM, Il les qualifie d'« inhumaines » et appelle les autorités sénégalaises à réagir de toute urgence pour porter secours à ces compatriotes.



Des conditions de détention préoccupantes



D’après Moustapha Dieng, les pêcheurs sénégalais arrêtés en Mauritanie subissent un véritable calvaire. Leur détention se ferait dans des conditions précaires, indignes du respect des droits humains. Préoccupé par la situation, il a demandé une intervention rapide des autorités sénégalaises afin de mettre fin à ces traitements jugés dégradants.



Le syndicaliste n’a pas manqué d’exprimer son indignation face à ces arrestations répétées et les conditions de rétention souvent dénoncées. « Nous ne pouvons pas rester silencieux face à la souffrance de nos frères. Ces pêcheurs, qui ne cherchent qu’à subvenir aux besoins de leurs familles, ne méritent pas un tel traitement », a-t-il martelé au micro de RFM.



Un appel à une réaction rapide



Face à cette situation alarmante, le SYNAPS exhorte les autorités sénégalaises à intervenir rapidement. Pour Moustapha Dieng, il est impératif que des mesures diplomatiques soient prises afin d’assurer la protection des pêcheurs et de prévenir de nouvelles arrestations arbitraires.



Le syndicat appelle également à une meilleure organisation de la délivrance des licences de pêche afin d’éviter ces incidents à répétition. Une collaboration renforcée entre les deux pays pourrait contribuer à apaiser les tensions et à garantir la sécurité des travailleurs de la mer.



