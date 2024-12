Le Sénégal dément une “fausse information” sur une levée de fonds infructueuse

Le ministère des Finances met en garde contre une tentative de manipulation de l’opinion publique



Le ministère des Finances et du Budget a tenu à rétablir la vérité face à des informations erronées circulant dans l’espace public concernant une prétendue levée de fonds infructueuse sur le marché financier régional.



Dans un communiqué officiel, le ministère dénonce formellement cette tentative de manipulation de l’opinion publique, affirmant qu’il s’agit d’une information totalement infondée.



Des procédures claires et transparentes



Pour rappel, les émissions de titres publics sur le marché régional de l’UEMOA suivent des procédures strictes et transparentes, qui sont rigoureusement respectées par le Sénégal. Chaque opération est planifiée, annoncée et suivie de manière détaillée, avec une communication régulière envers les investisseurs, a notamment détaillé le ministère des finances.



Dans le cas particulier de l’émission initialement prévue pour le 29 novembre 2024, le ministère explique que cette opération a été annulée « en raison d’une mobilisation des fonds supérieure aux attentes lors d’une précédente émission ».



Cette décision témoigne « d’une gestion rigoureuse des finances publiques et d’une adaptation aux conditions de marché.



Une tentative de nuire à l’image du pays



Le ministère des Finances condamne fermement ces pratiques visant à semer le doute et à porter atteinte à la crédibilité du Sénégal sur la scène financière internationale. Il appelle à la vigilance de tous face à ces campagnes de désinformation et se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes.