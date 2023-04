"Le Sénégal pêche au plan de l’éthique", déplore l’Imam ratib de Saint-Louis (vidéo)

L’Imam ratib de Saint-Louis Cheikh Tidiane Diallo a déploré, samedi, l’égoïsme grandissant noté dans la société sénégalaise marquée par l’absence de solidarité entre citoyens et appelé à un retour aux sources islamiques pour vaincre ces tares.



" Nous devons retourner aux sources de la religion islamique et développer un esprit plus solidaire entre concitoyens ", a dit dans son sermon à la fin de la prière de Korité. Pour lui, "il faut un retour aux enseignements de nos guides comme Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadji Malick Sy pour inverser la tendance".



"Personne ne peut développer ce pays si les citoyens continuent d’entretenir un comportement aux antipodes des recommandations de l’Islam", a dit l’Imam Diallo. Il estime que »le Sénégal pêche au plan de l’éthique » alors que le pays »a tout ce qu’il lui faut pour aller de l’avant ».



L’Imam a déploré le fait que les citoyens soient plus tournés vers les richesses matérielles que le spirituel alors que » nous devrions allier les deux ».



Le maire de Saint-Louis Mansour Faye, le gouverneur Alioune Badara Sambe et d’autres personnalités politiques et administratives ont pris part à cette prière.



APS