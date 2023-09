Le Sénégal remet l’activiste Youba El Ghaouth à la sûreté mauritanienne

Les services sécuritaires sénégalais ont arrêté l’activiste des droits humains Youba Ould El Ghaouth, avant de le remettre, vendredi 15 septembre courant, à la police mauritanienne.



Les raisons de l’arrestation du militant Youba n’ont pas été encore révélées jusqu’à présent, alors que des sources généralement bien informées, évoquent leur éventuel lien avec des présumés enregistrements audio attribués à l’activiste et relayés dans un groupe WhatsApp.



Réagissant à cette arrestation, le parlementaire et président de l’IRA Biram Dah Abeid a appelé à se solidariser matériellement et moralement de Ould Ghaouth.



Le député a qualifié par ailleurs cette arrestation d’enlèvement, disant que l’audio incriminé ne comporte rien.



