Le Sénégal remporte le CHAN

Ce samedi 4 février, les Lions ont terrassé l’Algérie chez-elle en finale du CHAN 2022. Au Stade Nelson Mandela, les Lions ont fait la différence aux tirs au but après avoir tenu en 0-0 à l’issue des prolongations. Pratiquement un an jour pour jour après le trophée à la CAN 2021 remportée par l’équipe d’Aliou Cissé, les hommes de Pape Thiaw ajoutent donc un trophée majeur dans les vitrines du football sénégalais, et démontrent que le Championnat sénégalais est bien vivant et plus que jamais talentueux.