Le Sénégal renouvelle son accord de pêche avec la Guinée Bissau

Le ministre sénégalais des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, et son homologue de la Guinée-Bissau, Mario Siano Fombe, ont procédé, mardi à Dakar, au renouvellement du protocole d’application de la convention liant les deux pays dans le domaine de la pêche.



‘’Ce protocole d’application de la convention va permettre aux pêcheurs artisanaux et industriels sénégalais de pêcher dans les eaux bissau-guinéennes. Il lie nos deux pays et va permettre à nos pêcheurs de reprendre sereinement leurs activités, dans le respect des règles de ce pays frère’’, a déclaré Alioune Ndoye, d’après l’Aps.



Le ministre sénégalais des Pêches intervenait lors de la cérémonie de renouvellement du protocole d’application de ladite convention, en présence d’officiels et d’experts des deux Etats.



Ainsi, il a rappelé que cette convention qui lie les deux pays, avait été signée le 22 décembre 1978. Le protocole portant sur son application est renouvelé tous les deux ans.



Selon Alioune Ndoye, ce protocole est le fruit d’un travail validé par des experts des deux parties.



‘’Il va nous permettre de préserver nos ressources halieutiques’’, a-t-il estimé, en saluant l’excellence des relations de coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.



A cette occasion, il a remercié les autorités bissau-guinéennes pour leurs efforts ‘’constants’’ pour secourir des pêcheurs sénégalais en difficulté dans leurs eaux territoriales.