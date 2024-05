Le compte wave de Bah Diakhaté parle

L’activiste Bah Diakhaté, arrêté lundi passé par la Division d’Investigations Criminelles (Dic) pour des faits de diffusion de fausses nouvelles, article 255 prévu dans la code pénal, et offense contre une personne exerçant une partie des prérogatives du président de la République, article 254, a été envoyé en prison. Seneweb a appris un élément crucial de l’enquête préliminaire.



Selon des sources, la Dic avait procédé à une réquisition N° 970/DIC/BAC pour exploiter le téléphone portable de Bah Diakhaté.



Des transactions d’un montant global de 10 millions Fcfa



Les techniciens avaient consulté son compte Wave. Et, ils ont découvert que l’activiste a reçu des transactions d’un montant global de 10 000 000 de FCfa. L’expertise de limiers a permis de déceler les noms des dépositaires de ces fonds. Ils ont listé les nommés Mamadou Gueye, Abdoulaye Timbo, Birame Faye, Alassane Djiba et autres dans l’historique du compte. Cet aspect de l’enquête a poussé les éléments de la Dic de tirer la conclusion suivante : les activités de Bah Diakhaté sont financés par des dignitaires de l'ancien régime.