Le dialogue national doit aboutir à "une conclusion" acceptée de tous, selon Famara Ibrahima Sagna

Famara Ibrahima Sagna, le président du comité de pilotage du dialogue national, a déclaré jeudi souhaiter que cette concertation aboutisse à "une conclusion dans laquelle se reconnaissent tous" les participants.



"Le dialogue que nous nous voulons doit être celui qui produit un diagnostic intégrant tous les arguments des participants et une conclusion dans laquelle se reconnaissent tous ceux qui y prennent part", a dit M. Sagna lors de l’installation du comité de pilotage du dialogue national par le président de la République, Macky Sall.



"C’est un dialogue pour la réussite duquel nous devons chercher les méthodes et outils qui l’encadrent", a-t-il ajouté.



Famara Ibrahima Sagna dit souhaiter que "tous [les participants] soient motivés par le désir et la volonté patriotique de construire un espace d’entente, de stabilité sociale et de paix".



"Il ne s’agit pas (…) de discours discordants et discontinus de plusieurs personnes représentant des intérêts divergents, antagonistes et égoïstes", a souligné M. Sagna.



Il a demandé aux membres du comité de pilotage du dialogue national de faire en sorte qu’un "consensus" soit trouvé à la fin de la concertation.



APS