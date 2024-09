Le général Martin Faye opère un chamboulement dans la Gendarmerie nationale

Après les bouleversements récents au sein de la Police nationale, c’est maintenant la Gendarmerie nationale qui fait l’objet d’un vaste réaménagement.



Le général Martin Faye, haut commandant de la grande maréchaussée, a récemment procédé à une série de nouvelles nominations qui touchent les brigades territoriales, les brigades spéciales, ainsi que les Brigades de recherches (BR) à travers le Sénégal.



Ces changements marquent une réorganisation significative dans les structures de la gendarmerie.



L’un des ajustements majeurs concerne la Brigade de Recherches de Ziguinchor, dont l’actuel chef de service sera transféré à la Brigade de Recherches de Dakar/Faidherbe. De plus, les Brigades de recherches situées à Kaolack, Saly, Thiès et Saint-Louis, voient également l’arrivée de nouveaux responsables.



Ces mouvements visent à renforcer l’efficacité opérationnelle et à optimiser les performances des différentes unités de la gendarmerie. Ils reflètent une volonté de moderniser les services de sécurité et d’adapter les ressources humaines aux besoins spécifiques de chaque région.