Le ministre de la Justice décide d'intégrer officiellement l’Apr

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a officiellement décidé d'intégrer le parti présidentiel, l'Alliance pour la République (Apr). Il en a fait l'annonce ce dimanche. «Le président m'a demandé d'être son ministre de la Justice et je l'ai accepté. Il m'a remercié pour le travail de Mtm et il m’a demandé d'intégrer maintenant l’Apr, car il me veut à ses côtés au sein de l’Apr», a-t-il annoncé après avoir échangé avec les membres de son mouvement (Mtm).

«Moi, ce que j'ai toujours cherché, ce n'est pas de créer un mouvement pour chercher le pouvoir. C’est pour accompagner le chef de l’Etat. S’il me dit ‘‘c’est comme ça que je veux que vous m’accompagniez’’, je m’y plie. J’y vais comme un soldat. Donc c’est avec plaisir et avec joie que j’accepte d’intégrer l’Apr en tant que simple militant », a indiqué Malick Sall.

Il a demandé aux membres de son mouvement d’en faire de même et d’accepter d’être derrière le responsable politique de l’Apr que le président Macky Sall a désigné.



Seneweb