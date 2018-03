Le ministre mauritanien de la Pêche bientôt à Dakar pour ’’finaliser et signer le protocole"

"C’est en très bonne voie et la signature s’effectuera dès les premières semaines du mois d’avril", a rassuré le ministre qui s’exprimait lors d’une rencontre avec une délégation d’acteurs de la pêche de la région de Saint-Louis, en présence des directeurs des pêches maritimes, de la surveillance et de la protection des pêches et des industries de pêche.



Le président Macky Sall et son homologue mauritanien, Mohamed Oud Abdel Aziz, avaient donné en février lors d’une visite de travail de deux jours en Mauritanie, des instructions aux ministres en charge de la Pêche à l’effet, de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la coopération dans ce domaine, en vue de la signature d’un Protocole d’Accord entre les deux pays d’ici fin mars 2018.



Conformément aux instructions des deux chefs d’Etat, une mission a été dépêchée en Mauritanie pour discuter sur le contenu de cet accord, a indiqué le ministre.



Elle était composée des senneurs (pêcheurs disposant de grandes pirogues pratiquant la pêche par senne tournante), mais aussi ceux officiant avec des plus petites pirogues, a précisé Oumar Guèye.



Il s’agit aussi, a-t-il ajouté, des affréteurs (des pêcheurs sénégalais), qui pêchent pour le compte des mauritaniens et les mareyeurs.



"Ils ont tous participé au processus de négociations. C’est à leur retour que je les ai convoqués pour un débriefing, qui augure d’une solution au problème", a-t-il fait savoir.



.A la suite de cette mission, a dit le ministre de la Pêche, son homologue mauritanien sera à Dakar pour ’’finaliser et signer le protocole".



"La signature devrait se faire le 31 mars prochain comme prévue mais, le ministre mauritanien a un problème d’agenda. Il sera à Dakar, dans la première semaine d’avril, pour la finalisation du protocole", a rassuré M. Guèye.



APS