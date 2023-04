Le pont Rosso prend forme avec un état d’avancement "satisfaisant"

La réhabilitation de 10 km de voirie urbaine dans la partie mauritanienne et la réalisation de 65 km de route à Rosso Sénégal sont les volets annexes du projet qui va aussi permettre des gains de temps sur l’axe Dakar- Nouakchott qui s’étire sur 550 km.



Le Président sénégalais, Macky Sall, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont procédé en fin novembre 2021 à Rosso en terre mauritanienne, au lancement des travaux du pont Rosso devant relier les deux pays.



Jusque-là, des bacs voguant entre les deux villes homonymes de Rosso permettaient le transport des personnes et des biens à la frontière sénégalo-mauritanienne.



Le pont, qui va être construit sur le fleuve Sénégal, va renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays tout en favorisant l’intégration régionale.



Ce pont - issu d’une volonté commune des présidents sénégalais Macky Sall et mauritanien Mohamed Ould Ghazouani - devrait permettre aux populations de traverser plus facilement et rapidement le fleuve Sénégal qui sépare les deux pays. Une frontière naturelle qui a toujours constitué un obstacle majeur à la mobilité des personnes et des biens.



Cette infrastructure va également permettre une meilleure intégration régionale, avec en toile de fond l’élargissement du réseau routier qui va relier Tanger au Maroc, à Lagos au Nigeria en passant par Nouackchott, Dakar et Abidjan.



Description du projet



Le projet de construction d'un pont à Rosso à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie devrait révolutionner le quotidien des transporteurs et des habitants qui vivent sur les deux rives. Le pont reliera la Commune Rosso-Sénégal à sa jumelle Rosso-Mauritanie qui sont séparées par le fleuve Sénégal que l'on traverse au moyen d'un bac.



La réalisation de cette infrastructure vitale aura en outre un grand impact direct sur le développement de la ville de Rosso, car une partie du financement mobilisé sera utilisé pour actualiser le plan directeur de la ville, le développement de l'infrastructure urbaine et commerciale comme les marchés, les stations et les réseaux routiers, en plus de la réhabilitation de nombreuses infrastructures sanitaires et éducatives, de l'élargissement des réseaux d'eau potable et d'assainissement, du traitement des déchets et de la réhabilitation de l'institut de formation technique qui se trouve dans la ville.



Le pont permettra d'assurer la circulation des personnes 24 heures sur 24 heures, et d'améliorer les conditions de passage et de traversée de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce projet, d’un coût global de 54 milliards de francs Cfa, a été financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 44 millions d’euros. Le délai d’exécution est de 40 mois.



Objectifs du projet



L'objectif général du projet est de contribuer au renforcement de la coopération et de l’intégration en Afrique par la réduction des chaînons manquants du Corridor Transafricain N°1 (Le Caire-Dakar).



En d'autres termes, le projet devrait permettre d'accompagner la croissance que connaît la zone du projet et l'évolution rapide de la circulation commerciale entre les deux pays, d'une part, et de la croissance des échanges entre les pays de la région de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'ouest d'autre part.



De façon plus spécifique, il vise à améliorer, d’une part, les conditions de passage et de traversée de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, et d’autre part, l’accessibilité aux services de base et les conditions de vie des populations de la Zone d’Influence du Projet, à savoir la Wilaya du Trarza (Région du Trarza) en Mauritanie et la Région de Saint-Louis, au Sénégal.



Bénéficiaires



Le projet va impacter de manière positive les populations de la zone (à savoir la Wilaya du Trarza (Région du Trarza) en Mauritanie et la Région de Saint-Louis, au Sénégal), mais permettra désormais aux deux peuples de la Mauritanie et du Sénégal de pouvoir se déplacer en toute saison sans aucune contrainte majeure.



La ville de Rosso bénéficiera, avec l’implantation de ce pont, de beaucoup de retombées, à savoir des aménagements, avec la réhabilitation de plusieurs écoles, la construction d’un marché moderne, d’une gare routière, la réalisation de 65 kilomètres de routes bitumées, de pistes rurales pour désenclaver les rizières, d’infrastructures de santé, etc.