Le président Diomaye FAYE invite les enseignants à être " les sentinelles du nouveau modèle éducatif"

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a invité, jeudi, à Dakar, les enseignants à être les sentinelles du nouveau modèle éducatif sénégalais en cours d’élaboration sous son magistère, pour « bâtir une société à la hauteur des défis de notre temps et de l’avenir ».



Les enseignants faisant partie des « plus prestigieux fonctionnaires » du Sénégal, pour atteindre les objectifs du nouveau référentiel des politiques publiques « Sénégal 2050, agenda national de transformation », il faut, dit-il, nécessairement passer par la réforme du système éducatif.



L’objectif attendu de cette réforme est d’arriver à « une société éducative transformatrice » avec les enseignants comme « sentinelles pour un capital humain de qualité », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise du Grand Prix du chef de l’Etat pour l’enseignant.



« Les enseignants se trouvent donc à l’avant-garde de ce chantier en tant que garant de la qualité de l’éducation et de la préparation de notre jeunesse à un monde de perpétuelles mutations », a ajouté Bassirou Diomaye Faye.



Il s’agit, pour le chef de l’Etat, de « bâtir une société éducative dans laquelle toutes les composantes se reconnaissent et contribuent à la formation d’un Sénégalais enraciné dans ses valeurs civilisationnelles fortes, tout en étant aptes à relever les défis du présent et de l’avenir d’une humanité en mutation continue et accélérée ».



« Qui mieux que vous, qui portez la lourde responsabilité de forger les consciences citoyennes de demain, pour insuffler aux générations futures les principes de droiture, de propriété et d’exemplarité », a-t-il insisté devant les représentants des différentes familles d’acteurs de l’éducation.



Il a reconnu que les charges et responsabilités des enseignants sont appelés à augmenter dans le contexte de transformation du système éducatif en cours.



Une transformation portée par plusieurs initiatives dont la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l’éducation (NITHE), l’introduction des langues nationales à l’école comme langue d’enseignement grâce au Modèle harmonisé d’enseignement bilingue au Sénégal (MOHEBS).



Le chef de l’Etat a de même cité l’apprentissage de l’anglais dès le préscolaire et l’élémentaire, l’intégration des technologies de l’information et de la communication et à terme, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques.



Dans cette dynamique de transformation du système éducatif en « société éducative », « la valorisation de la fonction enseignante s’impose comme un impératif majeur et un levier stratégique au cœur de l’agenda national de transformation tel qu’il est inscrit dans la vision Sénégal 2050 », a souligné le président Faye.



Bassirou Diomaye Faye a rappelé que l’instauration du Grand Prix du chef de l’État pour l’enseignant, « illustre la volonté de magnifier l’apport multiforme et ô combien décisif de la corporation enseignante dans l’œuvre de construction nationale ».



« Par ce prix, la nation consacre sa reconnaissance aux efforts immenses des enseignantes et enseignants partout à travers le pays », a-t-il fait valoir, en présence de représentants du corps diplomatique, gouverneurs de régions, enseignants en fonction et retraités et représentants des partenaires techniques et financiers.



Un moment solennel et de reconnaissance « pour rendre hommage à des figures parmi les plus éminentes de la famille enseignante, des hommes et des femmes qui, chaque jour, œuvrent à forger les consciences et à éclairer notre chemin vers le progrès », a relevé le chef de l’Etat.



Pour cette troisième édition, c’est l’enseignant Bara Mbengue, professeur de lettres, d’histoire et de géographie au collège d’enseignement moyen (CEM) de Louga commune qui a remporté le Grand Prix du chef de l’Etat. Une récompense en même temps qu’il a été élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national du Lion.





APS