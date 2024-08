Le président Diomaye Faye dissout la Commission nationale du dialogue des territoires

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a dissous la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT), un organe consultatif créé en 2015, a appris l’APS de source officielle, mercredi.



‘’La Commission nationale du dialogue des territoires est dissoute. Les ressources budgétaires, les biens meubles, les archives et autres documents de l’entité dissoute, sont transférés au Secrétariat général de la Présidence de la République’’, lit-on dans un décret présidentiel daté le 7 août dernier.



Sous tutelle de la Présidence de la République sénégalaise, la CNDT accompagnait le président de la République, dans l’élaboration des mécanismes de coopération territoriale.



Elle a été créée, le 21 décembre 2015 par l’ancien président de la République, Macky Sall.



L’ancien ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Benoît Sambou, occupait depuis novembre 2017, la présidence de la Commission nationale du dialogue des territoires.



L’ancien ministre et maire de Linguère, Djibo Leyti Ka, fut le premier président de cette commission.



APS