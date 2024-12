Le président invite la jeunesse à exprimer son talent

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a encouragé, mardi soir, la jeunesse sénégalaise ‘’ardente et créative’’ à développer ses talents, assurant que le gouvernement sera à ces côtés pour soutenir et les aider à se réaliser.



‘’A notre jeunesse, ardente et créative, je vous encourage à développer vos talents, à innover, à vous ouvrir au monde en restant ancrés dans nos valeurs. Votre énergie et votre détermination sont les véritables moteurs de notre pays’’, a-t-il dit dans son message à la nation à la veille du nouvel an.



‘’Le gouvernement sera à votre écoute et à vos côtés pour vous soutenir et vous aider à vous réaliser, à être utiles à vous-mêmes, à vos familles et à votre pays’’, a ajouté le chef de l’Etat.



Bassirou Diomaye Faye se dit préoccupé par la montée du communautarisme et des discours de haine qui se propagent parfois dans les médias traditionnels et très souvent dans les réseaux sociaux



‘’Ces dérives nourrissent la division et fragilisent ce socle commun que nous avons patiemment édifié : la cohésion sociale et la stabilité qui sont l’âme même de notre Nation’’, a affirmé le chef de l’Etat.



Il a appelé ainsi à l’unité et à »prendre conscience que le Sénégal souverain, juste et prospère que nous travaillons à matérialiser pour le bien de tous, ne verra le jour que dans l’unité ».



‘’Conscients de ce que nous sommes un peuple en compétition avec les autres, entretenons le culte du travail bien fait et de l’excellence, afin de prouver au monde, par des réalisations concrètes, que le Sénégal a les ressources humaines de qualité pour accomplir de grandes choses’’, a lancé le chef de l’Etat.



Le président Faye a appelé à »prouver ensemble que le Sénégal est une terre de promesses et de possibles ». »Edifions un Sénégal uni, souverain, juste et prospère pour les générations actuelles et futures’’, a-t-il invité.



APS