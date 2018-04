Le professeur Mayacine DIAGNE s'en est allé !

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons la disparition de Mayacine DIAGNE, professeur de Droit public, l’un des plus grands experts en décentralisation. Un digne fils de Saint-Louis s’en va plongeant toute la ville et l’Université Gaston Berger de Saint-Louis qu’il a servi, dans le deuil. Brillant enseignant, il est l’auteur de "Le droit des Collectivités locales en Afrique - l'exemple du Sénégal" et "Le Conseil constitutionnel sénégalais - l'institution et ses techniques".



NDARINFO très affecté par son départ rend hommage à un homme dune disponibilité sans commune mesure et d’une sagesse inégalée. Il fut l’un des premiers souteneurs du projet « NDARINFO.COM » à son lancement en 2011 alors qu’il était le directeur de cabinet du ministre de la décentralisation.



Les souvenirs de cette audience pleine d’enseignements et d’orientations dans le bureau professeur ne nous quitteront jamais. La ligne qu’il avait assignée au site de Saint-Louis reste encore une vive lumière qui éclaire notre chemin. Nous exprimons tout notre soutien à sa famille, à l’UGB et à toute la ville de Saint-Louis.



La levée du corps est prévue demain 10 heures à la mosquée Ndiaga Mbaye de Pikine ( en face de la station Elton) et l’enterrement aux cimetières Thiaka NDIAYE.



Cheikh Saad Bou SEYE