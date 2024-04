Le secteur privé disposé à accompagner le président Bassirou Diomaye Faye, selon Baïdy Agne

Le président du Conseil national du patronat (CNP) salue le ‘’patriotisme économique’’ prôné par le nouveau régime, assurant que le secteur privé est disposé à accompagner le président Bassirou Diomaye Faye dans cette politique.



‘’Nous sommes à sa disposition. Nous sommes le bras armé de toute action qui irait dans le sens du développement économique et social. Nous avions toujours le discours d’un patriotisme économique que nous avions revendiqué et avancé. Nous sommes très très heureux de voir notre président adopter dans le cadre de son projet tous ces aspects de souveraineté que nous croyons absolument nécessaires’’, a déclaré Baïdy Agne à l’APS.



M. Agne qui se réjouit de l’investiture de Bassirou Diomaye a souligné que le secteur privé ‘’a suivi tout le processus électoral par (…) des appels au calme, à la paix, à la transparence des élections’’.



‘’Le résultat de l’élection présidentielle a donné une victoire éclatante de Bassirou Diomaye Faye. En tant que secteur privé, nous l’avions félicité publiquement (…). Nous sommes satisfaits de tout ce qui passe depuis et les marchés le prouvent avec nous. Le Sénégal est coté positivement’’, a-t-il dit.



Selon lui, ‘’le discours que le président nous donne depuis son élection est un discours rassembleur, positif, tourné vers l’essentiel’’.



‘’Nous sommes des grands défenseurs de notre souveraineté économique, qui peut se décliner dans la souveraineté alimentaire, dans toute forme de souveraineté’’, a-t-il déclaré.



”Nous sommes bien sûr ouverts vers l’extérieur, le président le dit aussi’’, a dit Baïdy Agne, ajoutant : ‘’Mais nous sommes absolument engagés avec lui pour créer les emplois nécessaires, pour renforcer le secteur privé. Nous sommes à sa disposition’’.



Le secteur privé national se retrouve tout à fait dans le discours du président et ‘’on peut même dire en réalité que les privés internationaux, par sa volonté d’assumer les engagements du Sénégal, se retrouve dans son discours parce que les marchés sanctionnent positivement’’ l’élection du président Faye, selon Baïdy Agne.



‘’Donc nous nous en réjouissons et nous sommes tout à fait engagés à ses côtés pour parvenir à la réalisation du projet qu’il a pour notre pays’’, a-t-il dit.





APS