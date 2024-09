Législatives du 17 Novembre : le PSD Njariñ d'Aly Ngouille Ndiaye ne présentera pas de candidats

Le Parti Social-Démocrate (PSD) Njariñ, dirigé par Aly Ngouille Ndiaye, a officiellement annoncé sa décision de ne pas participer aux prochaines élections législatives prévues pour le 17 novembre 2024. Dans un communiqué, le leader du parti a expliqué les raisons ayant conduit à ce choix, soulignant une réflexion profonde et des discussions avec plusieurs responsables politiques.



« Après une analyse minutieuse, nous avons pris la décision souveraine de ne pas présenter de candidats aux législatives », a déclaré Aly Ngouille Ndiaye.



Cette décision, selon lui, repose sur plusieurs facteurs clés, notamment le manque de temps pour une préparation optimale et l’absence d’un consensus solide sur certains aspects politiques. De plus, le PSD Njariñ n’a pas réussi à trouver des convergences de vues suffisantes avec d’autres sensibilités politiques, tant du côté de l’opposition que du pouvoir, avec lesquels des discussions étaient en cours.



Toutefois, Aly Ngouille Ndiaye a réaffirmé l’engagement de son parti à rester actif sur la scène politique. « Le PSD Njariñ reste déterminé à mobiliser ses militants et sympathisants afin de participer au choix des députés de la prochaine législature », a-t-il ajouté.