Les Abcdaires renouvellent leur soutien au Médiateur de la République suite au décès brutal de son Fils Abdoulaye Nene Cissé

La convention internationale des ABCdaires de France, d'Espagne, du Canada, des Etats Unis , le mouvement ABC J'aime, les amis et sympathisants ABC du Sénégal et de la diaspora sont particulièrement attristés par cette épreuve soudaine qui a frappé en plein coeur notre mentor Maître Alioune Badara Cisse Médiateur de la République et toute sa famille.



Votre fils bien aimé s'est endormi, il sera invisible à vos yeux mais jamais absent dans les coeurs.Infatigable défenseur de la justice, de la liberté il a été, et il a donné sa vie en voulant protéger autrui.



Maître nous vous assurons que nous partageons cette peine avec vous, nous vous renouvelons nos sincères condoléances, ainsi que la grande famille qui vous entoure. Tes enfants que nous sommes sont meurtris et s'inclinent en hommage à notre infatigable soldat.

Sachez, cher mentor que nous compatissons au plus haut niveau dans un recueillement sans faille.

Que la miséricorde d'Allah et de son prophète Mohamed(SWS) soulagent votre peine et déversent dans nos coeurs sa consolation.

Que son âme s'élève au milieu des anges et archanges et que la grâce d'Allah accompagne notre frère Abdoulaye dans son paradis firdaws infini et lui accorde toute sa clémence.



Ensemble prions pour le repos éternel de son âme. Amine!



Paris le 29/10/2019



La Convention Internationale des Abcdaires de France, d'Espagne, D'Italie, du Canada, des Etats-Unis, ABC Jaime, et tous les mouvements affiliés.