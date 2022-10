Les Domou NDAR de Dakar au chevet des daaras - vidéo

Bel acte de reconnaissance de filles de Saint-Louis établies Dakar, regroupées autour de l’association « Domou Ndar Dakar ». Les braves dames ont remis d’importants dons aux daara Zeyna Abidine DIOP, Serigne SOW de Sindoné et Serigne Abdoul Magib DIOP. « Bien que nos sommes établies à Dakar pour des raisons conjugales ou professionnelles, nos pensées ne peuvent quitter notre ville. Nous sommes liées par cette fraternité. Lorsque nous nous sommes concertées, nous nous sommes accordées d’œuvrer pour amélioration des conditions des écoles coraniques. Parce que le Coran est notre unique référence. Nous sommes nées et avons grand avec le Coran. Nous avons cotisé, chacune, nous avons invité les parents, les voisins et les bonnes volontés à nous accompagner dans ce projet », a déclaré Khady Nar FALL, membre de cette structure. « Nous voulons étendre notre action dans d’autres écoles coraniques de la ville et du pays », a-t-elle dit en lançant un appel à tous les saint-Louisiens de Dakar et de la Diaspora. « Ndar a besoin de vous et nous vous tendons la main pour perpétuer cette initiative », a--elle lassé entendre. Les daaras bénéficiaires ont magnifié l’acte et prié pour la continuité du geste.