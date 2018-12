Les États-Unis et le Sénégal signent un nouveau Compact du Millennium Challenge Corporation pour l’énergie

Le Compact comprend un financement de 550 millions de dollars des États-Unis et un engagement du gouvernement du Sénégal à hauteur de 50 millions, portant l’investissement total pour le programme à 600 millions de dollars.



Pour regarder la cérémonie de signature, visitez https://youtu.be/Zga6AzJa5WA .



Le gouvernement des États-Unis, à travers le MCC, et le gouvernement du Sénégal ont élaboré le Compact visant à renforcer le secteur de l’énergie et à répondre à la demande croissante d’électricité dans l’une des économies les plus dynamiques de l’Afrique et un pays partenaire stratégique important des États-Unis en Afrique de l’Ouest. Le Compact est conçu pour accroître la fiabilité et l'accès à l'électricité, soutenir la croissance économique et réduire la pauvreté.



« Au nom des États-Unis, je félicite le Sénégal pour la signature de son Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC) », a déclaré le secrétaire d’État Pompeo. « Les États-Unis sont déterminés à stimuler la croissance économique en Afrique par le biais de partenariats tels que celui-ci. Les efforts soutenus du Sénégal pour respecter les critères d’éligibilité stricts du MCC portent leurs fruits sous la forme d’un rare second Compact du MCC. Les partenariats américains - vus à travers des projets d'assistance comme celui-ci - constituent un élément essentiel de notre diplomatie », a-t-il ajouté.



« Nous sommes ravis de jouer un rôle crucial dans l’avenir du Sénégal, en améliorant les infrastructures énergétiques du pays », a ajouté l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushingi. « Ce Compact aidera des millions de Sénégalais en fournissant une énergie fiable et abordable. Cela témoigne du profond engagement des États-Unis à l’égard de notre partenariat avec le Sénégal », a-t-il ajouté.



Le Compact pour l’énergie du Sénégal devrait bénéficier à plus de 12 millions de personnes et consiste en trois projets:



Le Projet de modernisation et de renforcement du réseau de transport de la SENELEC vise à renforcer et à accroître la fiabilité du réseau de transport à haute tension du Sénégal dans et autour de Dakar, la capitale du pays, et à améliorer la fourniture de services dans l’ensemble du pays. Le Compact aide le service public, SENELEC, à réduire les coûts de production élevés, à faciliter les investissements du secteur privé dans la production et à accroître la fiabilité de l’électricité pour les consommateurs.



Le Projet d’élargissement de l’accès à l’électricité dans les zones rurales et périurbaines vise à étendre et à renforcer le réseau électrique dans certaines zones rurales et périurbaines des régions du sud et du centre du Sénégal, qui ont un grand potentiel économique, mais de faibles taux de connexion. Le projet aidera également les populations et les entreprises à se connecter au réseau et à accéder aux équipements électriques.



Le Projet pour un environnement porteur et le développement des capacités du secteur de l'électricité visera à renforcer les lois, les politiques et les réglementations régissant le secteur de l’électricité ainsi que les institutions chargées de les mettre en œuvre afin de soutenir les progrès économiques à long terme.



Le gouvernement du Sénégal a mis en place une unité de gestion de projet chargée de travailler avec le MCC à l'élaboration du Compact, l'Unité de formulation et de coordination du deuxième programme MCA-Sénégal (UFC). Au cours du processus de développement du Compact, le MCC et l’UFC ont identifié conjointement les principaux obstacles à la croissance économique du Sénégal et ont mis au point un programme spécifiquement conçu pour les lever. Le développement du Compact a inclus un processus de consultation, impliquant la société civile, d'autres agences gouvernementales et le secteur privé.



LERAL