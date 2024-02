"Les Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade devaient demander à Macky Sall de partir à temps"

L’ancienne ministre, Aïda Mbodj refuse de croire. Elle doute de la teneur du communiqué co-signé par les anciens Présidents de la République du Sénégal, Abdou Diouf et Maître Abdoulaye Wade.





" On appelait Abdou Diouf, le gardien de la Constitution et Abdoulaye Wade le démocrate. C'est pour cette raison que j'aurai aimé les entendre de vive voix, s'exprimer sur la situation du pays" dit-elle.



Cette figure du paysage politique du Sénégal pense que les Présidents Diouf et Wade sans être dans la nuance devraient demander à Macky Sall de faire comme eux : partir à temps.



Pour l’histoire, les deux anciens chefs d’Etat ont invité les Sénégalais et les acteurs à répondre à l’appel au dialogue lancé par le Président de Macky Sall suite au report de la présidentielle du 25 février 2024 jusqu’au 15 décembre 2024. Leur communiqué fait couler beaucoup d’encre et de salive.



