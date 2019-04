Les cadres du WALO félicitent la nomination de Mouhamadou Makhtar CISSÉ et liste les doléances de la zone (communiqué)

Accès universel à internet ;

CID WALO

Il remercie au nom des populations du walo, le président Macky SALL pour le choix éclairé de Makhtar CISSE au ministère du pétrole et des énergies.Le CID félicite le frère Mouhamadou Makhtar CISSE leader naturel et homme de consensus pour son retour au gouvernement après avoir redressé avec brio la SENELEC et en faire une société nationale attractive.A présent, nous demandons une union sacrée de toutes les forces vives du département de Dagana autour de leur fils pour une bonne prise en charge des défis et enjeux qui nous attendent tous.Ainsi nous interpellons le nouveau gouvernement sur les questions brulantes du département.En effet, le quinquennat devra être celui de la sécurité alimentaire pour lequel le département de DAGANA doit jouer un rôle moteur.Sur ce, nous demandons au chef de L’Etat de faire du walo une Zone Economique Spéciale qui favorisera l’arrivée de plusieurs investisseurs dans les domaines de l’agro-industrie et des nouveaux métiers du pétrole et du gaz.Pour l’ouverture de l’usine de DAGANA, Le CID demande l’accélération des négociations et le redémarrage des activités courant 2019 qui sans nul doute donnera des centaines d’emplois à la jeunesse.Pour le pont de ROSSO SENEGAL, nous demandons que ces travaux soient couplés à la modernisation de la ville par le programme PUMA ce qui permettra à la ville de se préparer aux futures mutations.Pour la deuxième phase du PUDC, le walo attend avec impatience, son déploiement dans les communes rurales, Gnith, Ronkh, Diama,bokhol, ndombo, Mbane pour assurer le désenclavement de certains villages (routes, ponts ,pistes etc.)et favoriser un :Le programme PROMOVILLE est aussi attendu dans les autres communes comme Richard TOLL, Dagana, Rosso Béthio, Gaé en vue de leur modernisation par des infrastructures de développement.Sur le plan éducatif, le CID exige le démarrage sans délai des travaux de L’ISEP du département de Dagana.Le CID fidèle à sa mission, se dit prêt à accompagner tous les efforts de développement en direction du walo, de promotion de ses fils et filles dans un Sénégal pour tous.