" Les corps des quatre pêcheurs ne sont pas en état de décomposition (...) On peut les transférer sans risque", révèle un Sénégalais établi au Cap-Vert

Les représentants des familles des victimes sont attendus dans la nuit du mercredi au jeudi à Praia pour identifier les corps. Youssou Diallo, un Sénégalais établi dans la capitale cap-verdienne, joint par nos confrères de iRadio, affirme que les corps des victimes sont bien identifiables.



« Les corps ne sont pas en état de décomposition et peuvent bel et bien être transférés. C’est la police judiciaire même qui le confirme », a-t-il confié, en insistant sur le fait qu’il n’est pas question d’enterrer les corps à Praia alors qu’on peut les transférer au Sénégal sans risque.



Pour rappel, ils étaient sept (7) pêcheurs (Mankeur Niang, Bounama Ndiaye, Mame Aya Niang, Koutaye Fall, Ibrahima Fall, Maguette Dièye et Mamadou Diop) à disparaitre avant que les corps de quatre (4) d’entre eux ne soient trouvés aux larges de l’île de Santiago, au Cap-Vert.



