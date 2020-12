Les descendants de Khayar MBENGUE ne lâchent pas Mansour FAYE : il "rentre dans le sinistre chemin de l'obscurantisme"

Lettre à tous mes parents, amis, soeurs et frères de Saint-Louis, d'ici et d'ailleurs, a Saint-Louis, au Sénégal et partout dans la diaspora. Amadou Mansour FAYE, maire de Saint-Louis, ministre de la République du Sénégal, frère de la femme de Monsieur de la République, vient encore se singulariser, après les épisodes "distribution de l'aide alimentaire aux familles démunies", "échanges d'incivilités avec les membres du parti Pastef", "rebaptisation des noms de rues de Saint-Louis"... en s'amusant a vouloir caricaturer un des Saint-Louisiens les plus connus de l'histoire de la première capitale du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, M. FAYE rentre dans le sinistre chemin de l'obscurantisme.



Comment ose-t-il injurier cette fameuse décision qui a donné le nom de Khayar MBENGUE a l'École qui jadis était appelée École de l'Avenue de Gaule, ou encore bien avant École des fils de Chefs ? Comment ose-t-il injurier des familles et des famillesà Saint-Louis et ailleurs en cherchantà manquer de respect a un de leurs fils, grands-pères, arrière-grands-pères les plus illustres et les plus admirés et respectés?



Les priorités sont actuellement à la lutte contre la pandémie de covid-19.



Que Dieu nous préserve et nous protège.



"Tontou nak dou frokh.."

Yalnanou dounde ba talko...

À bon entendeur



Moussa MBENGUE

Petit-fils de Pedre Alassane ma daane regler dji gueedj, Pedre Alassane bayou Khayar MBENGUE, Mame Cotre, Siga MBENGUE....

Pedre Alassane gorou Sape Alassane,

Pedre Alassane, Mariane MBENGUE Alassane, Sape Alassane, Boqueline Alassane, Madeleine bou ndaw Alaassane, Pedre Alassane le Roi du thé....