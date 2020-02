Les émouvantes recommandations de Zeynou Abidine DIOP (vidéo)

Zeynou Abidine DIOP vouait une affection et une tendresse particulières pour les enfants et refusait catégoriquement qu’ils s’adonnent à la mendicité ou à l’errance. Dans ces dernières recommandations, depuis le lit de l’hôpital, il sommait aux responsables de l’école coranique de préparer et d’offrir aux talibés, les mets les plus copieux et de ne jamais les frapper. Le fils de Serigne Malick DIOP Mohsine de veiller à la propreté de lieux et de soutenir les personnes défavorisées. « J’aime les pauvres et les démunies. Je ressens une compassion singulière à leur égard », dit-il dans cet audio ...