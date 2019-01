Les entrepôts frigorifiques de l’hydrobase réhabilités

Les entrepôts frigorifiques de l’Hydrobase, à Saint-Louis, ont été entièrement réhabilités par le Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC).



Ces entrepôts sont dotés d’une fabrique de glace d’une capacité de production de 8 tonnes/jour et de tunnels de conservation et de stockage des produits halieutiques.



Le directeur du COSEC, Mamadou Ndione, s’y est rendu vendredi. Lors de sa visite, il a souligné que l’entrepôt frigorifique de l’hydrobase de Saint-Louis, ‘’va jouer un rôle important pour la conservation et le stockage des produits halieutiques de la région’’. Il a dans la foulée promis d’’’accompagner les acteurs’’.



Selon lui, la réhabilitation et la mise en service des entrepôts frigorifiques entrent en droite ligne du ‘’vaste programme du chef de l’Etat, Macky Sall, pour la réalisation de 19 complexes frigorifiques sur toute l’étendue du territoire [national], afin d’accompagner les acteurs dans la conservation et le stockage de leurs produits de pêche’’.



Il a annoncé que le COSEC ‘’va s’atteler à la réhabilitation du complexe frigorifique de Goxu Mbathie [à Saint-Louis], pour ainsi accompagner les pêcheurs sénégalais dans le dynamisme des accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie’’.





