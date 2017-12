Les francs-maçons débarquent à Dakar

Peut-être avec les PD et lesbiennes, transgenres, dans leurs valises, les maçons, plus audacieux que jamais, décidés à peser sur nos vies, à les orienter, selon leur philosophie et intérêts, nous font donc l’honneur, selon le magazine Jeune Afrique, de planter leur tente chez nous, ces temps-ci, pour leurs agapes.





Est-ce aussi une opération sauvetage d’un des leurs? Ce peut être le cas. Tant, s'il en est l'un d'eux, comme beaucoup d'indices pourraient le faire croire, celui-ci est en mauvaise posture.

Il s'agirait, manifestement, de ce pauvre soldat à la tête d’un pays, le Sénégal, plongé dans une crise systémique en raison principalement de son impéritie.





Crise dont les causes multiples sont connues: corruption, prédation, perversions. En bref, nous parlons de cette incompétence malsaine qui a mis notre chère nation en état de faillite sur fond sonore des extravagances et outrances verbales d’un Plan Sénégal Embourbé!



Soyons clairs: tant qu’il n’est qu’affaire privée, le franc-maçonnisme n’est pas notre tasse de thé. Sauf à vouloir réguler nos vies.



Allons plus loin: pour ma part, même si l’homosexualité se rattacherait à ses œuvres, voire l‘exorcisme ou la sorcellerie, ce n’est pas dérangeant pourvu que ça ne vienne pas infiltrer, pour l’influencer, notre conception de la vie, qui fonde notre nation, jusqu'ici nourrie au lait d'une tradition ethno-socio-religieuse et culturelle décente.





Et l‘une des choses, plus récentes, que nous surveillons de près, c’est que, secrètes, discrètes ou pas, les réunions des maçons ne doivent aucunement déterminer nos choix démocratiques, à commencer par ceux, électoraux, que nous sommes appelés à faire dans les mois à venir, en particulier en 2019, pour mettre fin à l’incomparable médiocrité doublée de criminalité qui étouffe notre pays, nos vies.





Maçons, PD ou sorciers, faites ce que bon vous semble mais, sachez-le: il est hors de question que vous vous mêliez au combat que nous comptons mener pour bouter Macky Sall des rênes de notre pays qu’il a vampirisé. Il ne peut échapper à cette reddition impitoyable, destin féroce, qui le guette...

Rendre gorge et compte, lui et ses acolytes pour être plus précis, c’est un impératif !

Alors, à bon entendeur, salut...





Ps : C'est Jeune Afrique qui annonce cette réunion des maçons dans sa livraison de cette semaine.



Par Adama Gaye