Les grands noms des hydrocarbures au Sénégal

Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a annoncé mercredi son intention de mener un audit des secteurs pétrolier, gazier et minier du pays, conformément à une promesse de campagne visant à renégocier les termes des contrats avec les opérateurs étrangers. Cette annonce intervient alors que le Sénégal s'apprête à devenir producteur de pétrole et de gaz cette année.



D'après un listing de l'agence Reuters du 4 avril, les principales compagnies opérant dans le secteur pétrolier et gazier sénégalais sont :



BP et Kosmos Energy "mènent le développement du projet GTA (Greater Tortue Ahmeyim), première usine de gaz naturel liquéfié (GNL) du Sénégal", qui "produira 2,3 millions de tonnes de GNL par an dans sa première phase" selon Reuters. BP est l'opérateur du projet avec 56% de parts, contre 27% pour Kosmos Energy.



Entrée dans le secteur sénégalais en 2014 après l'acquisition de parts dans les blocs offshore de Cayar et Saint-Louis où se trouve le gisement GTA, Kosmos Energy est devenue opératrice du champ gazier de Yakaar-Teranga avec 90% d'intérêt après le retrait de BP. Selon l'entreprise, Yakaar-Teranga compte "environ 25 trillion de pieds cubes de gaz advantagé".



Woodside Energy détient 82% du champ pétrolier et gazier de Sangomar situé à "environ 100 kilomètres au sud de Dakar" d'après Reuters, le reste étant détenu par Petrosen. La production du premier phase devrait débuter à la mi-2024 en visant 230 millions de barils de pétrole.



Total a signé en 2017 un accord pour explorer les blocs de Rufisque et Ultra Profond offshore, où elle est opératrice à 90% et 70%.



Ces informations montrent l'importance des enjeux autour de l'audit à venir, qui devrait redistribuer les cartes dans ce secteur stratégique.



Du côté minier, les principales entreprises citées par Reuters sont Endeavour, propriétaire de la mine d'or Sabodala-Massawa, Managem qui a acquis le projet Boto Gold, et Dangote Cement disposant d'une cimenterie près de Dakar.