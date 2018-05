Les temps forts de la fête du travail à Saint-Louis (vidéo)

A l’instar des autres régions du pays, Saint-Louis a commémoré la fête du travail, ce 1e mai 2018. Les différentes représentations syndicales se sont mobilisées à la Gouvernance pour communier ensemble et remettre leurs cahiers de doléances au Gouverneur de région, représentant local de l’Etat. Des processions rythmées ont accompagné cette belle synergie des travailleurs qui, à l’unisson, réclament plus de considération et l’amélioration de leurs conditions de travail. Au terme de cette rencontre, les leaders syndicaux se sont entretenus avec NDARINFO …