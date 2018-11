Les terribles souffrances des étudiants Saint-Louisiens à Dakar

Depuis presque un an, les membres du Bureau de l'Union des Élèves et Etudiants Saint-Louisiens (UEES) alertent la Commune de Saint-Louis sur cette situation, en vain. Aujourd’hui, ils ont contracté 15 mois d'arriérés de paiement de location. Il s'y ajoute une forte promiscuité dans ces logements avec l'arrivée des nouveaux bacheliers orientés à l'UCAD et dans les écoles privées à Dakar.



À l’heure où ces lignes sont écrites, la fourniture en eau et électricité est coupée dans l’immeuble pour obliger les pensionnaires à quitter les lieux et à errer dans les rues de Dakar sans espoir de retrouver un habitat. Une désuétude sociale qui risque de favoriser de nombreux cas d’échec à l'Université Cheikh Anta DIOP.



Alors que les Saint-Louisiens sont plongés dans la profonde détresse, ceux des autres localités du Sénégal bénéficient d'une assistance totale de la part de leur municipalité. Les étudiants de Dagana, de Thiès, de Podor et Ndioum ont un immeuble entier, construit sur un terrain à titre foncier à Dakar. Les ressortissants de NDAR, eux, se confinent comme des sardines dans 3 appartements loués.



