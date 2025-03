Leylatoul Qadr : Ferveur et messages forts à la mosquée Abass Sall

La mosquée Serigne Abass Sall de Balacoss à célébré hier la Nuit du Destin dans une atmosphère de ferveur religieuse. Sous l’égide de Serigne Abdallah Sall, président moral de l’Association pour le Soutien et la Coordination des Activités Islamiques (ASCAI), l’événement a été marqué par des prières et des exhortations à l’unité des musulmans. Il en a profité pour inviter le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye à obtenir des résultats concrets, dépassant ceux de leurs prédécesseurs. Il a également appelé les fidèles à respecter le jeûne en se basant sur l’apparition de la lune et à s’éloigner des divisions confrériques.