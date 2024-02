Libération de Bassirou Diomaye Faye : Aly Ngouille réaffirme sa demande

Aly Ngouille Ndiaye, candidat à la Présidentielle, avait dit qu’il attendait la publication du décret abrogeant la convocation du corps électoral, pour déposer un recours. Il a réitéré sa position aujourd’hui dans une sortie avec les leaders de l’opposition.



« Nous avions voulu attendre la publication du décret pour déposer un recours au niveau du Conseil constitutionnel et c'est lundi, tard la nuit, que nous avons vu dans les réseaux sociaux le document. Nous ne sommes même pas sûrs que ce soit publié au Journal officiel. Notre avocat a fini d'écrire notre recours et devrait le déposer aujourd'hui. Dès que ce sera fait, nous allons reprendre notre campagne », a expliqué l'ancien ministre de l'Intérieur.



Aly Ngouille Ndiaye est d’avis que « la seule logique était de démettre son gouvernement, parce que pour la première fois, ils ont accusé noir sur blanc le Premier ministre candidat de Benno à être mêlé à des faits de corruption. Cela devait se faire même si Macky devait aller aux élections sans candidat. Malheureusement, il a interrompu le processus électoral ».



Le dissident de Benno Bokk Yaakaar rappelle qu'il était contre tout report. « Nous avions dit être contre toute idée de report et avions demandé au Conseil constitutionnel de revoir la procédure de validation du parrainage ».



Et de poursuivre : « Il faut noter que nous avions, à ce moment, constaté des anomalies qui ont été signalées par des candidats à la candidature. Le samedi, nous avions attendu le président Sall sur un discours qu'il avait promis aux Sénégalais. »



Il demande, par la même occasion, la libération de Bassirou Diomaye Faye pour qu'il puisse participer à la campagne électorale pour dire aux Sénégalais ce qu'il va faire pour qu’ils puissent choisir librement.