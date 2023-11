Libération de Sonko: la CPP appelle à la "mobilisation" de toute la classe politique progressiste sénégalaise

Vendredi 17 novembre 2023, la Cour suprême du Sénégal tiendra un procès historique et déterminant pour la souveraineté, la démocratie et l'Etat de Droit au Sénégal, et qui pourrait inspirer d'autres pays africains à cause des importants enjeux politiques et démocratiques qui s'y jouent.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la Conférence des Présidents Panafricains (CPP), consciente du caractère crucial et déterminant de ce procès qui façonnera, à n'en point douter, l'avenir démocratique de l'Afrique subsaharienne d'expression française, exprime solennellement sa confiance et son espoir en la victoire du droit et la justice contre toutes formes de manoeuvres engagées pour faire reculer l'Afrique et retarder encore plus la marche vers le progrès démocratique de notre continent et l'enracinement du droit dans la vie politique en Afrique.



En outre, elle appelle à la "mobilisation de toute la classe politique progressiste sénégalaise", les organisations de la société civile et les forces vives africaines à faire bloc autour du président Ousmane Sonko, injustement incarcéré, et à soutenir le peuple frère du Sénégal dans son combat pour une alternance politique inclusive, apaisée, pacifique et démocratique. Enfin, la CPP demande la "mobilisation et l'adhésion des peuples d'Afrique à soutenir les actions pacifiques menées par la diaspora sénégalaise partout dans le monde".