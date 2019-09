Libération des berges des GOXU MBACC : la Mairie annonce la démolition des propriétés privées, des mosquées et daaras ...

Après la destruction très mouvementée des installations privées, des daaras et des mosquées à GUET-NDAR, la commune annonce une opération similaire sur les berges de GOXU MBACC.



Une première sommation a été remise le 17 septembre 2019 aux concernés. Ils sont invités à libérer « le domaine public fluvial du quartier » au plus tard le 22 septembre. Passé ce délai, la Commune procèdera à la destruction des installations, note le document parcouru par NDARINFO.



Il faut signaler qu’en plus des pirogues, enclos, fabricants de briques, les mosquées et les daaras sont ciblés par l’opération. Pour ces dernières, des comités seront mis en place pour étudier les modalités de délocalisation et de compensation.



Déjà, à l’annonce de la nouvelle mesure, des contestations sont vives. La crainte d’une tension semblable à celle qui avait fortement secoué GUET-NDAR est réelle.



