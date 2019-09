Liberté provisoire refusée pour Adama GAYE

Selon Me Mamadou Cory Sène, membre du pool des avocats de la défense, leur client a été très précis dans ses déclarations. « Il y a des passages d’un texte qu’on lui a présentés dont il ne reconnaît pas l’intégralité du contenu. Certains passages dans lesquels il se reconnaît, il les assume. Comme il l’a dit à l’enquête préliminaire pour le reste, pour avoir démonté une possibilité de piratage de son compte, il dit que ce n’est pas de lui », a-t-il confié.

Ainsi, les robes noires ont profité de ce face-à-face avec le juge pour introduire une requête de mise en liberté provisoire. «Nous avons déposé une demande de liberté provisoire. Nous avons espoir que cette requête lui sera accordée. Donc, nous sommes optimistes.

Car, de tout ce qui lui a été reproché, il a donné des réponses positives. Et juridiquement dans une procédure dans laquelle on entend le client au fond, il n’y a maintenant plus de risque de s’aliéner des témoins ou bien de distraire des preuves », a expliqué Me Sène. Avant de préciser : « Adama Gaye étant régulièrement domicilié, il présente toutes les garanties de représentation en justice. On ne voit pas pourquoi on ne le mettrait pas en liberté provisoire. À charge pour lui de répondre à toutes les convocations de la justice ». Par rapport à l’état de santé du journaliste, l’avocat affirme qu’il se porte « très bien ». « Il a le moral en forme. Il gère sa condition de détention. Il estime qu’il est injustement détenu mais il l’assume », a indiqué la défense.



La demande de liberté de provisoire introduite par les avocats du journaliste a été rejetée par le doyen des juges d'instruction qui entendait Adama Gaye sur le fond.