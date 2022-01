Licences de pêche : 120 navires opèrent officiellement au Sénégal

La flotte sénégalaise compte 120 navires dont 31 bateaux battant pavillon Union européenne et 24 autres dont les licences n’ont pas encore été renouvelées, a fait part, vendredi, le ministre des Pêches et de l’économie maritime, Alioune Ndoye.’’La flotte sénégalaise compte actuellement 120 navires au total. Trente-et-un bateaux appartiennent à l’Union européenne et les vingt-quatre autres n’ont pas encore renouvelé leurs licences’’, a-t-il précisé lors de son intervention à la conférence de presse du gouvernement.Le ministre a souligné que cette situation est gérée de façon stricte, suivant les règlements qui régissent cette question.Concernant la flotte industrielle, le Sénégal ’’en a besoin pour faire évoluer le secteur’’, a signalé M. Ndoye, indiquant qu’elle est protégée et aidée par l’Etat qui la subventionne.’’Cette flotte industrielle permet à la Pêche d’être le premier secteur qui rapporte des devises à l’économie sénégalaise. Avec la dernière évaluation, on était à plus 262 milliards de francs CFA. C’est un pan important de l’économie nationale’’, a expliqué le ministre.Alioune Ndoye a rappelé que l’année dernière, il y avait 129 navires qui opéraient au Sénégal, dont 32 européens et un autre battant pavillon cap-verdien.APS