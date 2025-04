Ligue 1 : La Linguère enchaîne et fait sauter Guédiawaye

La Linguère continue de surprendre ! Après sa victoire contre le tenant du titre Teungueth FC (0-1, 19e journée) et une victoire spectaculaire face au Casa Sports (3-4) lors de la 20e journée, le club phare de Saint-Louis a enchaîné avec une troisième victoire consécutive, cette fois sur le terrain de Guédiawaye FC (1-2).



Lors de la rencontre palpitante et riche en rebondissements contre Casa Sports, l'attaquant Pape Doudou Diallo s'était illustré avec un triplé. Contre Guédiawaye FC, il a ouvert la marque à la 20e minute, confirmant sa forme étincelante. Le transfuge de Génération Foot rejoint ainsi Moussa Diallo de Wally Daan au sommet du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1, avec 7 buts.



En seconde période, alors que Guédiawaye FC espérait revenir au score, la Linguère a doublé la mise à la 77e minute grâce à El Hadji Boubacar Fall, ancien joueur de Teungueth FC. Les Crabes ont cependant réussi à égaliser dans les dernières secondes du match, avec un but d'Amadou Sande à la 89e minute.



Avec cette victoire, la Linguère enregistre sa troisième victoire consécutive et sa quatrième à l'extérieur, portant son total à 29 points et conservant ainsi sa 7e place au classement. De son côté, Guédiawaye FC, qui avait enchaîné deux nuls et deux défaites avant ce match, espérait décrocher sa quatrième victoire à domicile, mais reste provisoirement à la 8e place avec 26 points.



