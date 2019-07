Limousine présidentielle en feu : l'exfiltration de Macky SALL ( vidéo)

La limousine présidentielle de Macky Sall a pris feu aujourd’hui à Nguéniène lors des obsèques de Ousmane Tanor Dieng. Tout a commencé lorsque les véhicules du cortège ont commencé à arpenter les dos-d’âne. Et vu la basse gravité des voitures, la limousine présidentielle de Macky Sall va heurter un des dos-d’âne de plein fouet entraînant l'éclatement du carter de la voiture et la perte d'huile consécutive. Là, avec le contact du goudron, la limousine a commencé à dégager des étincelles en-bas du moteur.

Le feu a commencé à couvrir le capot pendant que le président Macky Sall et son homologue Malien Ibrahima Boubacar Keïta étaient encore à l’intérieur du véhicule.

Vu la situation qui commençait à empirer, les gardes du président Sall les ont extirpés de la voiture avant de les mettre à l’abri le temps d’éteindre le feu qui se propageait à une grande vitesse. Les présidents Sall et Keïta seront alors embarqués dans un 4X4 noir de la présidence pour continuer vers la mosquée où devait se tenir la prière mortuaire de OTD.