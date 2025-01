Linguère de Saint-Louis : Amara Traoré nommé manager sportif

L’ancien entraîneur des Lions, Amara Traoré, a été nommé manager sportif et responsable de l’équipe professionnelle de la Linguère de Saint-Louis (élite sénégalaise), annonce un communiqué transmis à l’Aps. La Linguère de Saint-Louis a annoncé, samedi soir, s’être séparée à l’amiable de son entraîneur principal, El Hadji Massamba Cissé.



La Linguère explique que la décision de se séparer de son entraîneur principal s’inscrit dans sa «volonté de maintenir la dynamique sportive du club et répondre aux aspirations des supporters».



Ancien président de la Linguère jusqu’en juin 2024, Amara Traoré prend une place importante dans le staff du club du Nord. Traoré a été champion du Sénégal en 2009 avec la Linguère.



En plus de l’Equipe nationale A, l’ancien attaquant de Gueugnon (France) a entraîné le Jaraaf de Dakar et deux clubs de la Guinée : Horoya et l’As Kaloum.

En début de semaine, il a été porté à la tête du département d’élite de la Fédération sénégalaise de football (Fsf).



Composition Technique

Manager sportif et responsable de l’équipe Pro : Amara Traoré

Entraîneur adjoint : Aziz Wade

Entraîneur adjoint : Samba Ndiaye

Entraîneur gardiens de but : Benjamin Kane

Médical : Amet Fall

Médical : Yakoub Aïdara

Médical : Lamine Faye