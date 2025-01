Linguère : des voleurs incendient la maison de l’Imam après une tentative de vol échouée

Dans la nuit du dimanche, un incident tragique s’est produit dans le village de Diéry Biram, situé à Linguère. Après avoir échoué dans leur tentative de vol à la maison de l’imam, des individus non identifiés ont décidé de commettre un acte encore plus grave : ils ont incendié la concession de l’imam, réduisant ainsi à néant les biens de la famille.



Selon les informations fournies par un confrère établi dans la zone, des vivres, des vêtements, des livres coraniques, ainsi que des moutons ont été consumés par les flammes. L'ampleur des dégâts est considérable, laissant la famille de l’imam dans une situation difficile.



Les voleurs, après leur acte criminel, se sont rapidement enfuis dans la nature, sans laisser de trace apparente. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’identifier les responsables de ce terrible acte et d’élucider les circonstances exactes de cette tentative de vol suivie d’incendie



Pressafrik