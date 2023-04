Louga : 5 morts et 15 blessés graves dans un accident

La route a encore tué. Un accident de la circulation survenu ce mardi, à l’entrée de Louga, a fait 5 morts et . Un Bus immatriculé AA 440-60 en provenance de Dagana et en partance à Dakar s’est renversé à hauteur de l’usine SPIA à l’entrée de Louga.



Le bilan provisoire fait état de 5 morts et 33 blessés dont 15 blessés graves. Toutes les victimes ont été acheminées à l’hôpital régional Amadou sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs pompiers. La Gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident mortel.



Tel est le bilan macabre d’un grave accident qui s’est produit à 09h30 sur la RN2 vers Louga.