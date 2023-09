Lutte contre l’émigration irrégulière et le chômage : l’ARD inaugure une unité de décorticage de riz à Ndiawdoune.

Une unité de décorticage de riz d'une capacité de 10 tonnes par jour a été inaugurée jeudi par l’Agence Régionale de Développement de Saint-Louis (ARD). D’un coût de près 40 millions de francs CFA, l’unité industrielle installée à Ndiawedoune (Commune de Gandon) a été mise à la disposition du Groupement des Femmes pour une Solidarité Agissante et Inclusive (GFSAI) que l’Agence accompagne depuis 2012.



« L'installation de cette unité, première du genre dans le département de Saint-Louis, permettra de renforcer sensiblement l'autonomisation des bénéficiaires et l'approvisionnement du centre urbain en riz de qualité », a indiqué Ousmane SOW lors de la cérémonie de réception.



Il faut noter que la mise en place de cette unité entre dans le cadre du projet « la migration au service du développement durable » exécutée par l’ARD en collaboration avec ses partenaires, dont le PNUD, l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM) et la coopération Suisse. Des initiatives territoriales sont menées dans ce cadre pour contribuer aux efforts de l'État dans la réduction de l'émigration irrégulière et le chômage endémique chez les jeunes.