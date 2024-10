Lutte contre l'immigration irrégulière : installation des comité régional et départemental de Saint-Louis ce vendredi

La région de Saint-Louis, une des plaques tournantes de l'immigration irrégulière au Sénégal va connaitre de nouvelles mesures dans la lutte contre ce fléau.



L'Etat du Sénégal pour mieux intensifier sa lutte ce phénomène va procéder ce vendredi à l'installation de comités régional et départemental. L'annonce est du ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique, Jean -Baptiste Tine.



"Les missions du un comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILMI) consistent à coordonner et suivre l’action des services compétents en matière de migration irrégulière et de surveillance des frontières", a rappelé le ministre.



De plus, renseigne monsieur Tine, le CILMI devra "élaborer la stratégie nationale et le plan d’actions opérationnel du lutte contre ce phénomène et aider la communication du gouvernement dans ce domaine".



APS