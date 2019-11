Lutte contre l’immigration irrégulière : l’ANPEJ sensibilise les jeunes de Saint-Louis (vidéo)

Le directeur général de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (ANPEJ) a présidé lundi le lancement d’une caravane de sensibilisation sur les méfaits de la migration irrégulière à Saint-Louis. Cette initiative va informer les jeunes de la région nord sur les opportunités d’emploi à saisir, a renseigné Tamsir FAYE, le directeur général de l’ANPEJ. Plus de 150 jeunes sont ciblés pour des échanges sur les thématiques de la migration, au fil d’une démarche interactive et participative. Elle permettra également de renforcer leurs capacités en vue de les "amener à saisir des opportunités d’affaires". M. FAYE s’est félicité de la mobilisation des acteurs de Saint-Louis en faisant part de la volonté de son agence de poursuivre la dynamique de collaboration nouée avec les jeunes de la ville tricentenaire. Il a rappelé qu’en marge de cette caravane, des sessions de formation en éducation financière –gestion des microprojets, en transformation de produits céréaliers et des fruits et légumes seront déroulées. Un accompagnement fortement magnifié par Fatou Moctar SARR, l’adjointe au gouverneur chargée des affaires administratives.