Lutte contre la Pêche illicite : un " carton jaune " adressé au régime de Macky SALL

La Commission de l’Union européenne a émis un «carton jaune» au Sénégal, notifiant la nécessité de renforcer les mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). C'est la nouvelle ministre de l'Environnement et du Développement Durable Fatou DIOUF qui donne l'information.



Dans le cadre de l'engagement pris par l'UE de lutter contre la pêche INN dans le monde et à la suite de plusieurs années de lacunes et d'un manque de coopération, la Commission a pré-identifié le Sénégal en tant que pays non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.



La décision de la Commission se fonde sur de graves lacunes constatées ces dernières années dans le système que le pays a mis en place pour se conformer à ses obligations internationales en tant qu'État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation.