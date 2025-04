Lutte contre la délinquance financière : 15 milliards saisis, 292 dossiers ouverts

Le procureur du Pôle judiciaire financier (PJF), Abdoulaye Alioune Sylla, a présenté ce jeudi 17 avril un premier point d’étape sur les enquêtes en cours dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique et financière.



Selon lui, 15 milliards de francs CFA ont été saisis ou versés à titre de caution dans divers dossiers. Le PJF dénombre également 92 véhicules saisis, 11 titres fonciers récupérés, 2 autres inscrits provisoirement au nom de l’État, ainsi que plusieurs pirogues et moteurs immobilisés.



Au total, 262 personnes sont impliquées dans 292 dossiers actuellement ouverts, illustrant l’ampleur des investigations menées par le PJF.



Le procureur a aussi indiqué que ses services ont reçu 20 rapports de la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières) et 8 rapports de l’OFNAC (Office national de lutte contre la fraude et la corruption), qui viennent alimenter les procédures en cours.



NDARINFO.COM